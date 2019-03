Lo sfogo di un lettore: "Ridateci i vecchi cassonetti"

Questa l'opinione di un lettore: "Vorrei sapere, e di sicuro l'intera cittadinanza, se il comune si rende conto che Alea non funziona. Il nuovo servizio di raccolta rifiuti sta facendo acqua da tutte le parti, continuano a non ritirare in gran parte della città, non sanno dare spiegazioni al telefono, qui alla Cava non passano da almeno 10 giorni e questa situazione temo che andrà avanti per un bel po'. Allora cosa aspettiamo? La gente è stufa e purtroppo i rifiuti in casa non si possono tenere, come si fa in questi casi? A chi dobbiamo rivolgerci? È normale vedere montagne di rifiuti se nessuno si preoccupa di raccoglierli. Non è solo frutto di inciviltà; anzi mi viene da pensare che la causa principale è la non raccolta. Basta: questa città non merita questo schifo; ritorniamo ai vecchi sistemi ridateci i cassonetti".