Lo sfogo di una negoziante: "Sono già 4 settimane e nessuno passa a ritirare la carta"

Recita la segnalazione: "Vorrei segnalare il continuo disservizio alea per quanto riguarda il ritiro di carta presso il mio negozio. Sono già 4 settimane che non passa nessuno a ritirare la carta e non so più dove metterla. Tra l'altroAlea mi ha detto che per i bidoni grandi da 170 litro occorre, tutte le volte che si ha bisogno dello svuotamento, scrivere una mail per il ritiro. Già questa cosa è una follia, in più, scrivo le mail e nessuno passa. Chiamo ripetutamente il numero verde, ma non fanno altro che dirmi che segnaleranno la situazione e manderanno qualcuno. Ma ad oggi non si è visto ancora nessuno. Non è possibile una disorganizzazione così, sempre a discapito e a spese dei cittadini. Ora, quando arriveranno le tariffe da pagare, cosa dovrei pagare io? Spero che la situazione venga risolta a breve".