Lo sfogo: "Ennesimo cestino pieno. Non riconosco più Forlì da quanto è sporca"

Recita la segnalazione: "Ad un anno dall'avvento di Alea a Forlì la situazione rifiuti continua a peggiorare. Se dovessi mandarvi tutte le foto della bidonville Forlì dovrei avere minimo mezza giornata libera. Non ho altro da aggiungere. Le foto si commentano da sole. Colpa di Alea, colpa degli incivili, a questo punto non ha più importanza. Ha importanza che non riconosco più Forlì da quanto è sporca.