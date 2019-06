"Lo Stato multi chi non va a votare"

Secondo me lo Stato dovrebbe e potrebbe fare una multa, almeno di 50 euro, a tutti quelli che non vanno a votare, e in Italia, purtroppo, sono tanti, decisamente troppi. Per esempio chi usufruisce di reddito di cittadinanza, di welfare, di facilitazioni e servizi vari, ma anche semplicemente chi si dichiara italiano e accetta quindi la cittadinanza, come può non recarsi alle urne quando è ora? Non ci sono scusanti, eccetto naturalmente quella della salute, se però comprovata da certificato medico. Votino in bianco ma almeno, per rispetto, facciano atto di presenza, questo al di là di collocazioni partitiche o ideologiche. La scena politica in genere ne trarrebbe di certo vantaggio e maggiore stabilità. Come cantava Giorgio Gaber "Libertà è partecipazione".

Vanni Landi