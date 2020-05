Lungo il percorso del parco fluviale lattine, bottiglie, guanti e mascherine: padre e figlio raccolgono i rifiuti

Recita la segnalazione: "Giovedì mattina mi accingevo - finalmente - a fare una passeggiata col mio giovanissimo figlio, lungo la pedonale (intitolata viale D. Anziani), che fiancheggia il parco fluviale. Partendo da uno dei due piccoli parcheggi adiacenti al ponte di Schiavonia, ci imbattiamo in un susseguirsi di rifiuti spiccioli sparsi (adesso si gettano anche guanti e mascherine) e parecchie lattine e bottiglie di birra.

Chapeau! Come si evince dalle foto, spinto dalla tristezza di dover condividere Forlì con certi "Bcittadini" sbevazzoni, siamo stati due ore a pulire - ed ancora per l'argine ce n'è di materiale. Credo che qualcuno del Comune sia precedente passato con un decespugliatore, ma gli sfalci sono ancora lì, come lo erano i rifiuti. Sempre la zona parcheggi (e passeggiata) da Porta Schiavonia, lungo l'argine del fiume Montone. Mio figlio ed io, abbiamo pulito dalle 11.30 alle 13.30 Abbiamo riempito 2 bidoncini comunali, lì allocati. Ps: Tanti i salutisti che son passati in tenuta sportiva, purtroppo sono rimasti tutti concentrati nel combattere il chilo adiposo. O al telefono".