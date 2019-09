Scrive Jimmy: "Dopo innumerevoli segnalazioni inspiegabilmente non andate a buon fine, per il parco di Via Bengasi/Tripoli non vi è più dignità alcuna, le foto (solo un paio delle tante) parlano da sé : bottiglie in vetro e non solo, in un area dove i bimbi dovrebbero giocarci senza temere nulla, proporrei di spostare i Friday for future dalle piazze cittadine ai parchetti di periferia, magari (forse) potrebbe cambiare qualcosa."