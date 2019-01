Il gatto Lyon è scappato di casa, la padrona: "Aiutatemi a ritrovarlo"

Dice Alice: "Il 5 gennaio ho perso il mio lyon , un gatto castrato di 2 anni circa, di colore tutto nero è molto coccolone anche con chi nn conosce . Ha la coda corta a causa di un incidente .. io abito tra San tome e roncadello. Pochi giorni fa L avevo visto da una vicina e l'ho riportato a casa , ma essendo geloso della mia gattina che è incinta é scappato nuovamente,non so se fosse tornato dalla vicina ed è stato chiuso in casa. Vi prego di aiutarmi in questa ricerca (Alice 3293113529)"