Macchinette ticket all'ospedale, l'Ausl replica al lettore: "Dopo il malfunzionamento il giorno dopo erano già operative"

In merito al mancato funzionamento delle macchinette per il pagamento del ticket, l'Ausl Romagna risponde che "presumibilmente chi ha segnalato si riferisce a quanto accaduto il pomeriggio del 10 ottobre, quando i due riscuotitori presenti nell’atrio del Padiglione Morgagni sono andati in successione fuori servizio, alle 16,30 e alle 17,45. Alle 12.31 del giorno dopo i riscuotitori risultavano già ripristinati. Non siamo in grado di risalire, ovviamente, all’ora e al giorno in cui l’utente ha scattato la foto, ma nell’atrio del Padiglione Morgagni, sul lato opposto rispetto a quello dove sono posizionati i due riscuotitori, vi è sempre una cassa, con operatore, aperta dalle 7,30 alle 13 e dalle ore 14 alle ore 18,15, dal lunedì al venerdì e il sabato mattina dalle 7,30 alle 12,30. Alla cassa con operatore è possibile pagare il ticket. Sono inoltre presenti altri due riscuotitori sempre operativi in Ospedale (nell'atrio del Padiglione Vallisneri e nella sala di attesa del pronto soccorso). I due riscuotitori risultavano regolarmente funzionanti nelle giornate del 10 e 11 ottobre".