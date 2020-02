Maleducazione e sporcizia sotto il portico

Segnalo una situazione di degrado assoluto in sotto il porticato di corso Garibaldi, con un via vai di persone sospette e mai viste prima. Ma soprattutto tanta sporcizia come cicche di sigarette, cartaccia di cicche e caramelle, e alla sera quando cala il buio ci scappa anche qualche ubriacone con principi di risse. Spesso le forze del ordine sono intervenute per calmare gli animi, ma la cosa si ripete quasi ordinariamente. Chiedo che si faccia qualcosa perchè alla sera tra gente che grida, gente ubriaca e insulti di vario genere non si riesce nemmeno a dormire soprattutto nelle sere d'estate.