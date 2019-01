Insulina mancante sotto le feste, l'Ausl: "La guardia medica dà la ricetta e la farmacia provvede"

Risposta in merito alla segnalazione dal titolo "Odissea di malasanità di una diabetica per avere l'insulina".

Premesso che un paziente diabetico dovrebbe sempre provvedere per tempo ad una scorta congrua per farmaci importanti “salvavita” come l’insulina, evitando di ritrovarsi nei giorni festivi senza il medicinale, si fa comunque presente che, in questi casi, è sempre disponibile il servizio di guardia medica, per una valutazione clinica ed eventuale emissione di ricetta da utilizzarsi presso la farmacia territoriale di turno, che deve procurare il farmaco nel minor tempo possibile.

Per quel che riguarda poi la farmacia dell’ospedale , essa dispone di quattro postazioni sempre attive negli orari previsti, di cui tre dedicate alle patologie croniche ed una ai pazienti in dimissione dai reparti ospedalieri, proprio per ridurre l’attesa per i pazienti dimessi solitamente in condizioni “più fragili”. Il farmacista di quest’ultima postazione, quando non ci sono utenti, seppur "da seduto" , va in supporto alle altre postazioni per attività di inserimento dati delle prescrizioni al computer e/o per la preparazione di terapie da consegnare direttamente ad alcuni reparti ospedalieri per pazienti più disagiati.

Direzione dell'Ausl Romagna