Mancata vaccinazione per adulti

Scrivo per segnalarei quello che ritengo un disservizio inammissibile. Io devo fare il richiamo del vaccino dell'antitetanica, per l'ennesima volta dal numero verde CUP mi rispondono che la direzione sanitaria ha deciso di tenere ancora il reparto chiuso, per evitare assembramenti. E non si sa la data della riapertura e non si possono prendere prenotazioni. Incredibile! Ma io dico, facendo entrare uno alla volta, come si fa per i vaccini dei bambini (quelli sono attivi per fortuna), dove sarebbe il problema?