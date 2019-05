L'incrocio semaforico di San Varano è pericoloso: il video di una mancata precedenza

Recita la segnalazione: "Percorro spesso la strada Via del Guado - Via Ossi passando da uno degli ultimi e pericolosi incroci gestiti da semafori di Forlì. Capita sempre più spesso che anche se si ha il verde dall'altra parte non sia comunque rispettata la precedenza da parte di chi deve girare verso Via Firenze. Ho rischiato per l'ennesima volta in pochi mesi di avere un incidente con il mio bimbo piccolo di 11 mesi nel seggiolino dietro, perchè mi viene tagliata la strada. Il video che ho allegato della mia Dash Cam spiega meglio di mille parole il problema. Bisogna rendere questo incrocio più sicuro o eliminare il semaforo e mettere una rotonda anche qui. Cosa aspettiamo?"

Enea Maiandi