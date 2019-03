"A Barisano sono 4 settimane che non svuotano i bidoni di carta e plastica. E non abbiamo l'organico"

Recita la segnalazione: "Ennesimo disagio provocato dai mancati ritiri di Alea. Siamo a Barisano e sono 4 settimane che non svuotano i bidoni di carta e plastica (non abbiamo l'organico), sono passati la prima settimana di febbraio a vuotare solo il bidone dei pannoloni (abbiamo una persona allertata in casa). Abbiamo chiamato e segnalato il mancato ritiro tutte le volte (lunedì e giovedì) e tutte le volte ci rispondono che provvederanno. Bene, stiamo ancora aspettando. Si può stare in queste condizioni?"