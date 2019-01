"Mancato ritiro della carta da parte di Alea nella zona via Piave"

Recita la segnalazione: "Abito in via Piave a Forlì. Vorrei segnalare che pur essendo iniziata nella zona la raccolta porta a porta fin dalla seconda settimana di gennaio, non è mai stata ritirata la carta nel giorno fissato dal calendario e ho sempre dovuto riportare in casa il bidone pieno, diversamente da quanto avvenuto per umido e plastica. Fatta regolare segnalazione ad Alea, spero venga posto rimedio immediatamente a tale disservizio, anche perché stanno già sparendo i cassonetti".