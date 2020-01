Gli operatori saltano una strada, mancato ritiro del secco

Vorrei segnalare un disservizio da parte degli operatori di Alea che nella giornata di ieri 8 gennaio, non sono passati in via Domenico Matteucci a Forlì per ritirare il secco creando notevole disagio, anche perché il precedente svuotamento era avvenuto il 21 dicembre scorso. Quando intorno a mezzogiorno mi sono accorta che gli operatori di Alea erano già passati in tutte le vie confinanti con la via Domenico Matteucci ( via Pina Magnani, via Cerchia, via Piancastelli) ma avevano saltato solo la nostra, ho chiamato Alea ed ho aperto una segnalazione, anche perché non è la prima volta che si verifica questo disservizio. L'operatrice mi ha specificato che, nonostante aprisse la segnalazione, se il ritiro non fosse avvenuto entro le ore 16 dovevo riprendere il bidone che non poteva assolutamente sostare in luogo pubblico e rimetterlo in casa, per poi esporlo nuovamente quando da calendario è previsto un nuovo ritiro del secco, e cioè tra 2 settimane. Ovviamente nessuno è ripassato ieri e a nulla è servito rinnovare oggi tramite posta elettronica la segnalazione oggi ad Alea.