Mancato ritiro del "secco" a Fiumana di Predappio

Recita la segnalazione: "Martedì Alea non ha ritirarlo il bidone del secco. Chiamato Alea e avvertito del mancato ritiro a Fiumana, ci hanno informato di tenere il bidone fuori la porta che avrebbero provveduto al ritiro. Mercoledì il bidone non è stato ritirato. Anche il bidone della carta mi è stato rotto segnalato e mai sostituito. E un servizio che sta deludendo. Speriamo che i nuovi sindaci dei vari Comuni ritornano al vecchio sistema che il risparmio tanto non c'è. E le case con la spazzatura dell'umido attirano più insetti".