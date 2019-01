Mancato ritiro dei bidoni della plastica e dell'umido a San Varano

Il 7 gennaio è partita il porta a porta di Alea e anche oggi 14/01/2019 nel quartiere di San Varano non sono venuti a ritirare i bidoni della plastica e umido, neanche la settimana scorsa quella della carta. Adesso cosa me ne faccio di questi bidoni pieni? Abitiamo in una via stretta e putroppo non posso tenere i bidoni da 120 lt tutta la giornata in mezzo alla strada. Essendo in 2 in una casa piccola e stando attenti agli acquisti facciamo poco consumo e quindi avevo richiesto i bidoni da 60 lt, sia per non avere i bidoni enormi per casa, sia per il ritiro che sono meno ingombranti per la strada. La loro risposta è stata che avendo il garage non potevano accettare la richiesta di avere quelli da 60lt e per l'ingombro della strada di non preoccuparmi perchè passavano di notte. Le mie domande sono: perchè il cittadino non può decidere la grandezza del bidone a disposizione in base al consumo e numero di persone? Ma cosa più importante: Perchè non stanno ritirando i bidoni pieni nelle zone che dal 7 gennaio abbiamo il porta a porta? Alea con me è partita troppo male e sapere che ancora oggi non sappiamo quanto spendiamo mi sembra una presa per i fondelli