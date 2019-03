"Parte del quartiere Cava saltato dal ritiro dell'umido"

Recita la segnalazione: "Lunedì nel quartiere Cava era previsto il ritiro dell'umido. Purtroppo in una parte del quartiere: via Tavolicci e strade limitrofe il ritiro è saltato. Ho segnalato il problema ad un'impiegata di Alea che mi ha detto che provvederanno. Purtroppo il ritiro non è ancora stato effettuato. Mi chiedo cosa dobbiamo attendere il prossimo programmato per giovedì? Con i contenitori pieni ammucchiamo dei sacchetti fuori? I disservizi continuano e i cittadini si stanno stancando".

Gianfranco Mazzolani