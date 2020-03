"Mia moglie lavora in ospedale e abbiamo 3 bimbi, la Marcegaglia non mi ha dato le ferie"

Scrivo per denunciare ciò che avviene in Marcegaglia. Sono un operaio con 3 figli e una moglie che lavora in ospedale, sono in malattia a causa di febbre e tosse, visto che oramai non ho più febbre ho chiamato il Capo reparto per informarlo che stavo meglio e non avrei proseguito la malattia, ma che purtroppo avrei richiesto il congedo parentale straordinario per assistere i miei bimbi, perché la mia compagna in ospedale sta facendo orari inconciliabili coi miei, chiedendo però le ferie fino a quando non sarei riuscito a fare la domanda di congedo, ma la risposta è stata che l'azienda non da più ferie a nessuno e per nessun motivo! Allora ho fatto presente che tale comportamento era scorretto e che andava contro le direttive del governo! Ma la risposta è stata che l'azienda non è stupida e che se lo fa è perché può!