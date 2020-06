Recita la segnalazione: "Volevo segnalare la pericolosità del marciapiede all' inizio di corso Garibaldi. Nonostante le cadute di tante persone, nessuno ha mai fatto nulla sarà 30 anni. Le persone inciampano spesse volte, sia per colpa della strada (anche per la strada ridotta in condizioni critiche) anche colpa del marciapiede. C'è anche qualche maleducato che butta sacchi di spazzatura belli grandi. Chiedo che venga fatto qualcosa al più presto. Grazie per la vostra attenzione".