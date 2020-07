"Da trent'anni questo marciapiede richiede un intervento di manutenzione"

Recita la segnalazione: "Questo marciapiede all'inizio di Corso Giuseppe Garibaldi Schiavonia (vicino al centro storico) non è stato mai rimesso a nuovo da circa 30 anni. In queste pessime condizioni ogni tanto qualche anziano cade per via di qualche maleducato o maleducata ci mette qualche sacco di spazzatura molto grande, ma anche perchè la strada è molto sconnessa. Chiedo vivamente che sia fatto qualcosa di incisivo affinchè questi disguidi non succedano più, anche per l'incolumità degli anziani e bambini".