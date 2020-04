Recita la segnalazione di Daniele: "Buongiorno volevo comunicare che a Meldola mi sono state consegnate le mascherine e rubate dalla cassetta della posta. Ho fatto la segnalazione al sindaco e sono in attesa di risposte. Non è quanto per le mascherine, ma per il gesto in un momento come questo".

Su Facebook sono diverse le segnalazioni di mascherine rubate dalle cassette delle lettere anche in altri comuni del forlivese (ndr)