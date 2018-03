Masso e detriti cadono da un camion e danneggiano un'auto sulla Bidentina

Recita la segnalazione di una lettrice: "Sto cercando un camion cava grande verde, con un telone anch'esso verde, che lunedì pomeriggio sulle 15:40 stava percorrendo la strada provinciale 4 Bidentina. All'altezza di Ricò dal mezzo è caduto un masso ed altri detriti che hanno investito la macchina di mia figlia, rompendogli una ruota è spaccandoli il paraurti. Per fortuna siamo riusciti a fermarci senza problemi. Abbiamo provato a lampeggiare a suonare, ma non si è fermato. Anche la targa era illeggibile. Procedevamo in direzione Forlì. Fortunatamente siamo rimasti illesi, ma se il masso di diversi chili fosse caduto sulla macchina?". Del caso sono stati informati i Carabinieri.