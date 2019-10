Medicina dello sport, lunghe attese alla Casa della salute di Forlimpopoli

Qualche giorno fa mio figlio ha fatto la visita sportiva (obbligatoria per tutti i ragazzi che frequentano un gruppo sportivo sopra gli 11 anni) presso la Casa della Salute di Forlimpopoli. Nonostante tre ambulatori, i macchinari funzionanti permettevano la visita di un solo ragazzo alla volta, visto che ne entrava uno soltanto alla volta. Questa cosa unita al fatto che il centro lavora solo la mattina (con buona pace del buonsenso, visto che i ragazzi la mattina dovrebbero andare a scuola), rende il servizio lentissimo, soprattutto in misura della richiesta che invece è molto alta. Quindi liste di attesa lunghissime e conseguente grande gioia dei privati che effettuano lo stesso servizio ma a pagamento. Credo che per rendere il servizio migliore non serva molto e vista l'importanza dello sport per la vita dei nostri figli, basterebbe poco per ovviare a queste problematiche.