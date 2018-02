Ospedale, la segnalazione: "Spegnere le luci di notte al Vallisneri"

Riportiamo integralmente la segnalazione di Giovanna: "Si potrebbe iniziare a spegere le luci che la notte illuminano i terrazzi del 1° padiglione quello a forma di nave , il Vallisneri. Sarebbe sufficinte accenderle solo in caso di emergenza per illuminare le eventuali vie di fuga. Oltretutto , in estate, con le tapparelle alzate per il caldo, sono veramente fastidiose per una persona che alloggia nelle stanze di degenza. O almeno illuminarne 1 su tre. quello è il vero spreco, a chi serve vedere l'ospedale illuminato la notte tutto l'anno?. L'aeroporto è chiuso. Non lo vede nessuno ".