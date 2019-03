Un altro cane simil-lagotto sparisce nel nulla: "Aiutatemi a ritrovare Mia"

Recita la segnalazione di Roberta: "Mia è un meticcio di 2 anni facilmente scambiabile per razza lagotto che si è allontanato da casa a Forlì quartiere Villanova quasi 1 mese fa’e non vi ha fatto più ritorno.Mia ora probabilmente è incinta,diffidente e molto difficilmente si farà avvicinare. E’ da circa 10 giorni che non ci sono stati più avvistamenti e ci pare una cosa un po’ inquietante che ultimamente ci siano tante scomparse di cani razza lagotto o simil lagotto. Siamo disperati, chiediamo collaborazione e notizie utili per far sì che Mia ritorni a casa da noi. Il cane è regolarmente microchippato ed è stata fatta la denuncia di smarrimento. Per contatti tel.3387709199"