Recita la segnalazione: "Montagne di rifiuti nella zona industriale. Sono comparsi nelle aree dove sono stati tolti i cassonetti robotizzati. La foto fa riferimento al caso di via Meucci. Altri cumuli di rifiuti sono presenti all'uscita della Tangenziale per via Gorizia adiacente ad un fondo agricolo. Tra questi anche dei materassi".