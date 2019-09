Mostra di McCurry: Forza Italia plaude all'organizzazione

Mi sia consentito esprimere il mio vivo compiacimento all’amministrazione comunale e al suo staff, unitamente al comitato organizzatore, per l’allestimento dell’ultima mostra esposta ai musei di San Domenico, nell’occasione per la raccolta delle opere dell’artista della fotografia Steve McCurry. Ho apprezzato, come molti cittadini e turisti, la cornice espositiva allestita nella piazza del museo, che finalmente accoglie il visitatore all’uscita con una proposta di specialità dell’artigianato e prodotti tipici del territorio. L’argomento che è stato uno dei principali oggetti della mia campagna elettorale alle scorse elezioni comunali, raccoglieva l’incredula delusione dei cittadini forlivesi che non comprendevano come eventi di respiro nazionale come le mostre allestite al San Domenico, promosse su tutti i media e social network, non riuscissero a diventare poi risorsa e veicolo di diffusione delle eccellenze del territorio. Auspichiamo che la presenza degli stand che incorniciano il museo possano sempre accompagnare tutte le esposizioni, apportando un prezioso indotto all’economia locale e all’artigianato che attraversano da sempre un momento di forte difficoltà. In attesa che le condizioni economiche possano sviluppare il progetto di rivisitazione della Barcaccia, come annunciato nella recente intervista dall’Assessore Melandri.

Raffaele Acri – Forza Italia