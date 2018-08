Nella notte dei desideri, una poesia per chi ama ancora sognare

LA TERZA STELLA DI SAN LORENZO

Ti sei mai chiesto perché cadono le stelle? Hai mai pensato se desiderano le stelle? A San Lorenzo cadono le stelle… Narra una leggenda di un poeta sognatore, che la terza stella a cadere sarà quella da desiderare, perché anche lei brama di non cadere in mezzo al mare, non ai piedi di un sentiero, non sperduta in mezzo al nulla. La terza stella sognerà l’amore, di diventar regina per quel cuore che la scelse. La notte fatata d’agosto la incontrai, caduta tra frammenti di cristallo, vicino ad un lago,pareva dormisse. Poi,improvvisa si girò e mi vide! Vide i miei occhi che cercavano l’amore, vidi i suoi occhi pieni di calore, la terza stella adagiata su quel prato. Magico il momento che durò in eterno, senza paura e di fuoco intenso, come la cosa più bella del mondo la amai, addormentandomi fra le sue braccia. Ma si sa,come dissero gli antichi, che non si può amare una stella… sono fatte per gli Dei, e quando amano davvero, poi spariscono nel nulla, anche se la terza stella non vuole Dei, ma solo trovare un cuore. Narra la leggenda che il poeta sognatore ogni anno a San Lorenzo aspetti la sua stella,e poi… sparisca nella notte, con un sorriso di chi non importa se il destino ruba il sogno, quella notte è solo loro e gli Dei del cielo guardano e lasciano fare, perché quella notte d’amore valga un eterno sospiro.

Moreno Zoli