"Mi è arrivata la bolletta: nessun risparmio con Alea"

il 13 giugno mi è arrivata la busta contenente il pagamento di Alea, primo trimestre e acconto del secondo trimestre. l'importo per un appartamento di circa 70 mq con 2 occupanti è di euro 102, 68. Con Hera nel 2018 pagai euro 103 quindi non vedo tutto questo risparmio anzi solo 3 bidoni da 120 lt che occupano il mio spazio privato creando non pochi disagi, non posso richiedere i bidoni più piccoli perchè secondo Alea avendo un garage ho diritto solo a bidoni grandi. Il secco per mia fortuna è veramente poco ma quel poco alcuni prodotti ( inseriti nella legenda di Alea da conferire nel secco ) creano animali e odori sgradevoli, avendo solo 3 svuotamenti all'anno è veramente pochissimo, con questi primi caldi l'odore è sempre piu forte e sono costretto a fare lo svuotamento del secco con il bidone praticamente vuoto. Per risolvere il problema bastava che Alea proponesse al cliente la capacità del bidone che uno vuole avere e non l'obbligo di bidoni da 120 lt. se mi avessero consegnato il bidone piccolo del secco con i 9 svuotamenti all'anno ( come da contratto ) avrei risolto il problema. La cosa più grave è che il bollettino consegnato per posta il 13 giugno ha la scadenza veramente molto breve, il 26 giugno. solo 13 giorni per il pagamento e qui stendiamo un velo pietoso. Spero che qualcosa cambi con la nuova amministrazione Comunale perchè per quello che paghiamo il servizio non è dei migliori.