Recita la segnalazione: "Scrivo da mamma segnalando un disservizio nel parco vicino a casa, zona Scaldarancio, a San Benedetto. Da più di un anno non ci sono le altalene per i bimbi e alcune panchine malmesse. Il problema delle altalene si riscontra in altri parchetti di diverse zone di Forlì. In Comune non si espongo riguardo al problema ma non voglio essere costretta ad andare al parco urbano o ai giardini pubblici per far divertire mia figlia".