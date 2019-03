Raccolta plastica e carta, "ancora non sono passati per il ritiro"

Recita la segnalazione: "Ancora non sono passati a svuotare la plastica (lunedì, ndr) e neanche venerdì per la carta, mentre l'umido si. Ma chi passa per l'umido non nota niente di strano? Non dovrebbe segnalarlo ai colleghi? La situazione sta sfuggendo di mano e io non smetterò di segnalarlo ogni volta con tutti i mezzi possibili. Vergogna. Alea è un servizio per ora allo sbaraglio ed improvvisato e chi di dovere dovrebbe averlo ormai capito. Al signor sindaco vorrei chiedere se gira con i paraocchi, ma come è possibile non notare i cumuli di rifiuti e i bidoni pieni sparsi per la città".