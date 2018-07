"Nulla segnala l'importantissimo attraversamento pedonale della stazione"

Recita la segnalazione di Alessandro: "Ancora una volta siamo davanti a una totale e incredibile negligenza da parte di chi dovrebbe programmare e fare manutenzione stradale. Come si nota dalla foto in questo importantissimo e altamente utilizzato attraversamento pedonale, manca totalmente sia il cartello segnaletico verticale rappresentante le strisce pedonali, sia la segnaletica orizzontale, totalmente usurata e quasi scomparsa. La cosa davvero incredibile, é che questo é uno degli attraversamenti pedonali più utilizzati in cittá, dalle centinaia di studenti e lavoratori pendolari, che ogni mattina lo attraversano. Ovviamente e anche un pessimo biglietto da visita per quei turisti che vengono a visitare le grandi mostre al San Domenico. Segnalo che anche l'altro attraversamento dalla parte opposta è messo nella medesima situazione disastrosa. Ma se succedesse che qualcuno venga investito con una situazione come questa, a chi andrebbe la colpa dell'accaduto?"