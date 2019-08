Ciclismo, Giampiero Monti porta a termine la Twin Peaks Race

Dopo la North Cape 4000,il dentista di Forlì Giampiero Monti, porta a termine la terribile Three peaks bike race, 2200 km con 28000 m di dislivello in 9 giorni. Partendo da Vienna e dopo aver scalato in sequenza obbligata :il passo dello Stelvio, il Colle delle Finestre e il Pico d'Arcalis in Andorra con arrivo sotto all'arco di Trionfo a Barcellona. Partiti in 113, arrivati in poco più di 60 atleti, a causa dell'alternarsi di caldo estremo a piogge torrenziali.