Nuova ordinanza di Bonaccini, "è possibile allenarsi con la moto da enduro?"

Recita la segnalazione: "La nuova ordinanza di Bonaccini lascia libera interpretazione per quanto la ripresa delle attività sportive amatoriali. Nell’ordinanza vengono citati solo alcuni esempi di sport individuali amatoriali praticabili, ma ad esempio non si parla delle moto da enduro. L’enduro su strade sterrate è tra l’altro uno sport molto duro per il fisico e necessità di tanto allenamento anche per gli amatori. È possibile chiedere una lista completa delle attività consentite? Una legge non può essere interpretabile e come cittadino devo sapere chiaramente cosa posso e cosa non posso fare".

Matteo