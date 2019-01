"Da Alea una "tassa" sugli animali. Mettere il conferimento delle lettiere alle stazioni ecologiche"

"Vorrei esporre il mio disappunto sulla scelta di Alea di accettare solo lettiere per gli animali domestici di tipo compostabile nell'umido e non quelle naturali come quelle di argilla che per quanto ne so sono naturali, di conseguenza l'obbligo di acquistare le lettiere compostabili che hanno un costo molto superiore o di fare molti svuotamenti del secco a pagamento questo porterà a prossimo abbandono di molti animali e di conseguenza anche il disincentivo a adottare altri per non incidere sul bilancio familiare. Questo mi sembra una cosa molto importante per chi come me ha la fortuna di accogliere in casa tre gatti. So già di gente che invece di sostituire la sabbia o effettuare più svuotamenti apriranno sopratutto nei mesi caldi le loro porte provocando anche un pericolo per gli automobilisti che avranno a che fare con cani e gatti magari disorientati: chiedo ad Alea di poter almeno effettuare un servizio simile a quello che effettua per i pannolini col conferimento alle stazioni ecologiche delle lettiere".

LUCA