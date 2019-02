Nuova viabilità via Baldraccani, dopo 6 mesi

Dato che sono passati i 6 mesi di prova della nuova viabilità al Ronco vorrei chiedere ai cittadini cosa ne pensano dato che secondo me il Comune dovrebbe assolutamente ripristinare la normale viabilità in via Baldraccani. Le chicane che hanno realizzato sono alquanto pericolose (ci sono stati alcuni incidenti durante la sperimentazione ed a mio parere non ci sono neanche gli spazi adatti per la manovra di un normale automezzo all'interno della segnaletica orizzontale), impediscono il doppio senso di marcia e non risolvono in nessun modo il problema della velocità considerato che i guidatori tagliano la strada alla velocità di marcia senza rallentare. I disagi con questa nuova viabilità sono svariati. A mio avviso il Comune dovrebbe ripristinare la viabilità precedente.