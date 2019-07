Nuovi arredi in corso Mazzini, un cittadino: "Spigoli pericolosi per i bambini"

Dice Gianfranco: "Riguardo le nuove fioriere di Corso Mazzini mi permetto di dire, lasciando stare l'estetica, che sono alquanto pericolose in quanto gli spigoli di metallo si trovano ad altezza di bambino. Poi più che l'estetica delle fioriere lascia molto a desiderare la visuale creata dai tanti bidoncini dell'indifferenziata, vedasi foto allegata da me scattata ieri sera 24 luglio, accostati ad essa. Vicino vi era anche un topo che è fuggito quando mi sono avvicinato per fotografare"