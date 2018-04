La segnalazione di un cittadino: "Nutrie avvelenate in zona parco urbano"

Recita la segnalazione di Davide: "Già anno scorso trovai delle nutrie morte nell'area verde adiacente al canale di Ravaldino, tra il distributore Esso e angolo via Pertini. Presumo che vengono avvelenate perché, passando spesso, si trova cibo come frutta e ortaggi e da quel momento si trovano nutrie morte (vedi foto) o odori forti di decomposizione. L'anno passato segnalai il problema alle forze dell'ordine ma risposero che senza prove la cosa non fosse tangibile. Nei giorni scorsi l'iter si è consumato di nuovo: cibo, nutria morta. Chiedo se si può trovare una soluzione perché la situazione è pericolosa a livello di cibo avvelenato e carcasse in decomposizione, visto il passaggio di cani e bambini".