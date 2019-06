Gli amici dell 'oratorio di don Bosco presentano "OLTRE LA MUSICA " Alcuni alunni che frequentano l' istituto Liceo Musicale di Forli si esibiranno per una serata di beneficenza La raccolta fondi verra' devoluta per le missioni in America .L'evento è stato spostato per insorti problemi logistici presso il parco della chiesa Abbazzia di Sant'Andrea -la Badia alle h 20.30 . Ingresso offerta libera