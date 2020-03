"Palina sempre fuori uso"

Recita la segnalazione: "E’ dallo scorso settembre che la palina alla fermata della stazione risulta sempre spenta. Mi chiedo che senso ha avuto spendere centinaia di soldini per una strumentazione che non funziona. Possibile che non ci sia qualcuno in Atr o in Start Romagna in grado di chiamare un elettricista e farla mettere a posto?"