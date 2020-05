Pannolini abbandonati

Vorrei denunciare lo scempio che mi sono ritrovata davanti a me questa mattina, durante la mia solita camminata nei dintorni di casa. Ci troviamo in Via ghibellina a Villanova, la strada che porta a Villafranca. Non possono negare che la zona sia sempre stata molto lasciata a se stessa, vari sono i rifiuti che si trovano camminando a bordo della strada, lanciati probabilmente da cittadini privi di senso civico e rispetto delle regole. Tra le tante cose che ho visto, da confanetti di dvd di film rouge, a guanti, accendini, pacchetti di sigarette, pacchetti di tabacco. Oggi nel repertorio ho inserito i pannolini. Capisco che forse con le nuove direttive dello smaltimento dei rifiuti con Alea, ci si trovi in una condizione di disagio ma non credo che la soluzione giusta, sia di buttarli in mezzo al verde! Probablimente il sacco in cui erano chiusi, si è rotto dopo il lancio. Suppongo che chi ha fatto ciò, sia genitore, e io mi chiedo, cosa insegnerà a suo figlio? S non aver rispetto dell'ambiente in cui vive? Forse si dovrebbe cambiare qualcosa nel sistema della gestione dei rifiuti. Pensare anche a una soluzione per le letterie dei gatti oltre quella dei pannolini, in questo caso di bambini?