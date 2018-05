Una cittadina: "Ecco la piazzetta delle bici rubate: se cercate la vostra, fateci un giro..."

Si legge nella segnalazione di Marusca: "Nella piazzetta interna tra Via Paradiso e Via Fossato Vecchio, vengono agganciate alle rastrelliere bici rubate in attesa di essere smontate. Se vi rubano la bici fateci un giro, magari la ritrovate E non meravigliatevi delle cicche di sigarette o bottiglie di birra o lattine o carte varie a terra, nè di eventuali cacche di cane o scoli di piscio di natura varia, nè dei rifiuti ingombranti abbandonati fuori dai cassonetti, nè delle scritte varie.....qui è la norma. Magari passate di giovedì, quando vengono le donne delle pulizie del condominio, per qualche ora potreste anche trovare pulito. E non pensiate che sia tutta opera di stranieri! Che tristezza!"