Situazione di degrado al Parco della Pace: cestini pieni, cancello rotto e casina danneggiata

Recita la segnalazione: "Volevo segnalare una situazione di degrado, nel Parco Della Pace. Come da foto, i cestini non vengono svuotati di frequente e quello che da sull'ingresso di via Piave spesso è strapieno. Il cancello sempre su via Piave è uscito dai binari da vari mesi e giace a terra. L'area sgambatoio cani adiacente non è stata sfalciata da mesi. La casina di ritrovo, ha subito un danno circa un anno fa a causa di grosso ramo divelto dal vento, il tetto come si vede è stato danneggiato e i rami caduti giacciono a terra"