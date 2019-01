Parco della Resistenza, sporcizia e abbandono

Ci sono immagini che parlano da sole. Questo è il nostro parco della Resistenza, quel parco dove da piccola andavo con i miei genitori la domenica e che per me era un posto incantato. Oggi vado con i miei figli e quel luogo che per me era meraviglioso è diventato fatiscente, sporco con bidoni pieni di bottiglie di birra vuote, panchine rotte e fontane non funzionanti. Dovremmo prenderci cura del parco, fa parte di Forlì, fa parte del nostro passato, del nostro presente, e facciamo sì che nel futuro dei nostri bimbi diventati grandi possano essi stessi ricordare delle loro passaggiate fatte in un parco magico. FORSE È ARRIVATO IL MOMENTO CHE IL COMUNE FACCIA VERAMENTE QUALCOSA PER LA NOSTRA FORLÌ.