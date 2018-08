Parco Franco Agosto, la segnalazione: "Bagni pubblici in stato disastroso"

"Buongiorno, ieri sera son stato al Parco Franco Agosto: è davvero un bel parco, prezioso in ogni momento dell'anno e sopratutto in questa stagione dell'anno. Poi ho avuto bisogno di andare in bagno...... - prima di tutto ho dovuto chiedere dove fosse, vi sfido dalle foto a capire come accedervi.... nessuna segnaletica e oscurità quasi totale; nella foto 3 si intravvede un capannello di persone sedute in una panchina in oscurità totale.... -Incuriosito e rammaricato ho deciso di entrare nel bagno per i disabili.... non penso sia necessario commentare.... dico solo che in foto 5 si vede che la corda del campanello per l'allarme è strappato. Ora mi chiedo.... quanti manderebbero con serenità i figli o le mogli (per non parlare dei disabili)....ad usufruire di questa struttura? é un vero peccato, una nota stonata in un parco altrimenti ben tenuto e gradevole.... spero questa possa essere una spunto per un miglioramento".

CLAUDIO P.