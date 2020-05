"Al parco gente a passeggio, famiglie e soprattutto ragazzini spensierati"

Recita la segnalazione: "Il parco che si trova all’angolo di via Giovanni Acquaderni e via Piolanti è completamente aperto e molto trafficato. Il 30 aprile era come un qualsiasi giorno prefestivo con gente a passeggio, famiglie e soprattutto ragazzini spensierati e liberi a crocchio attorno alle panchine. Questo mi ha fatto molto male e ha creato rabbia al pensiero che io fossi uscita solo per fare la spesa, le mie figlie chiuse in casa (a studiare) dall’8 di marzo e mio marito con fatica al lavoro. Giudicate voi".

Cristina