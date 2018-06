Parco Ronco Lido, "Degrado continuo. Sparito lo scivolo per i bambini"

Recita la segnalazione: "Da qualche tempo è sparito l'unico gioco per bambini presente nel Parco Ronco Lido. Da anni viene segnalato nel parco uno stato di degrado continuo, senza che vengano presi dei provvedimenti. I furti di rame sono in continuo. Adesso è sparito lo scivolo per i bambini. Speriamo che prima o poi qualche amministratore si svegli e ci dia una mano"

Firmato Comitato di Quartiere Ronco