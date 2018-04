La segnalazione: "Parco urbano, il ponte di legno che non c'è più"

Recita la segnalazione di Marco: "A Febbraio è stato portato via dalla piena del fiume Montone, son passati quasi tre mesi, siamo all'inizio della bella stagione, centinaia di persone passavano su questo ponte per una camminata, una corsa, una passeggiata col cane, o un giro in mountain bike, lungo il fiume, un bellissimp percorso che arriva fino al Parco fluviale di Castrocaro. Ora l'unica cosa che si può fare, è guardare quello che non c'è più, e pensare che probabilmente con poche migliaia di euro, si poteva già aver ricostruito il ponte in legno, per poter ridare alla cittadinanza la possibiltå di godersi una bella giornata di sole, facendo allo stesso tempo un pó di attività fisica. È mai possibile che il Comune non abbia in cassa neanche i pochi soldi necessari alla ricostruzione di questo ponticello in legno? Forse hanno altro di piú importante da fare o da pensare? Sarei proprio curioso di sapere cosa, anche se una mezza idea ce l'ho"