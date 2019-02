Alea, una cittadina di San Lorenzo: "Iniziata la raccolta, ma non è passato nessuno..."

Dice Tatiana: "Ieri nella mia zona San Lorenzo in Noceto via Monte del Pozzo è iniziata la raccolta porta a porta. Peccato che nessun camion di Alea sia passato nella via a ritirare plastica e umido come da calendario. Dopo oltre 4 chiamate per segnalare il mancato ritiro mi è stato detto di lasciare tutto fuori facendo una bella mucchia che prima o poi passeranno a ritirare il tutto. E visto che venerdì avremo ritiro carta, giovedì sera esporro' anche quel bidone. Faremo tutta una bella mucchia plastica, umido e carta alla faccia della differenziazione. tra l'altro da noi è partita ieri e già da 15 giorni avevano portato via i cassonetti grandi senza alcun avviso. Grazie Alea per ridurre Forlì come Roma o Napoli"